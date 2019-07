Berlin

Brennauer und Kluge fehlen: Förstemann nur im Teamsprint

30.07.2019, 11:06 Uhr | dpa

Berlin (dpa) - Vize-Weltmeisterin Lisa Brennauer startet nicht bei den am Mittwoch beginnenden 133. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im Berliner Velodrom. "Es ist natürlich schade, aber ich habe Verpflichtungen bei meinem Team WNT Rotor Pro Cycling . Am Samstag starte ich beim World-Tour-Rennen in London", sagte die 31-jährige Allgäuerin, die in der Einerverfolgung zugleich Titelverteidigerin und amtierende Europameisterin ist. Das 3000-Meter-Rennen steht zum Auftakt der 48 Wettbewerbe für Elite, Junioren und Jugend am Mittwoch auf dem Programm.

Madison-Doppel-Weltmeister Roger Kluge aus Cottbus bekräftigte ebenfalls seinen Meisterschafts-Verzicht . Der 33-Jährige, der am Sonntag für sein belgisches Team Lotto Soudal in Paris die Tour de France beendete, startet stattdessen bei den Nach-Tour-Kriterien in Neuss (Mittwoch), Krefeld (Freitag) und Bochum (Sonntag). Der achtfache deutsche Meister Robert Förstemann aus Berlin wird nach seinem Wechsel zum Para-Sport als Tandem-Pilot bei den Meisterschaften im Rahmen der Finals 2019 nur im Teamsprint an den Start gehen.