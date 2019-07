Bremen

12-Jähriger löst mit Spielzeugrevolver Polizeieinsatz aus

30.07.2019, 11:06 Uhr | dpa

Ein zwölfjähriger Junge hat im Spiel mit seiner Schwester mit einem Spielzeugrevolver hantiert - und ungewollt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten am Montag kurz vor Mitternacht per Notruf die Polizei alarmiert und mitgeteilt, ein junger Mann habe einer Frau eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Anschließend seien beide in einer Wohnung verschwunden. Zahlreiche Polizisten, darunter Spezialkräfte, rückten mit mehreren Einsatzwagen aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

An Ort und Stelle stellte sich schnell heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um einen Spielzeugrevolver handelte, den der Junge seiner 24-jährigen Schwester beim Spielen vor dem Haus offensichtlich an den Kopf gehalten hatte. Die Polizei Bremen prüft, ob die Kosten für diesen Einsatz in Rechnung gestellt werden können.