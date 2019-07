Wiesbaden

Noch keine heiße Spur bei Raserei auf Autobahn

30.07.2019, 14:37 Uhr | dpa

Die Polizei hat noch keine heiße Spur auf die Teilnehmer an einem mutmaßlichen illegalen Wettrennen auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden. Mehrere Zeugen hätten sich gemeldet, ein entscheidender Hinweis sei aber noch nicht dabei gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Wiesbaden.

Vier Fahrzeuge sollen am Sonntag mit hoher Geschwindigkeit über alle drei Fahrstreifen gerast seien und dabei andere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholt haben. In der Folge war eine Massenkarambolage mit neun Fahrzeugen und vier Verletzten auf der Autobahn ausgelöst worden.

Ein 26-jähriger mutmaßlicher Teilnehmer des Rennens war mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen auf ein anderes Auto aufgefahren und hatte die Unfallserie mitausgelöst. Die Vernehmung des Mannes stehe noch aus, sagte der Sprecher.