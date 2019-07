Grassau

Werder-Verbleib für Sahin möglich

30.07.2019, 15:58 Uhr | dpa

Fußball-Profi Nuri Sahin kann sich vorstellen, auch über die neue Saison hinaus bei Werder Bremen zu bleiben. "Ich fühle mich sehr wohl bei Werder und bin sehr positiv überrascht von der Stimmung in der Kabine. Ich habe hier einen Trainer, den sich ein 30-Jähriger in der Karrierephase nur wünschen kann", sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag im Trainingslager der Bremer im bayerischen Grassau.

Sahin hat den Großteil seiner Karriere bei Borussia Dortmund verbracht, ehe er 2018 einen Zweijahresvertrag in Bremen unterschrieb. Bei der Klärung seiner Zukunft verspürt er keinen Zeitdruck. "Ich werde demnächst 31 Jahre alt, weiß aber, dass ich noch einige Jahre im Köcher habe", sagte Sahin. "Zu gegebener Zeit wird es Gespräche mit Werder geben. Ich bin da völlig entspannt und gehe ohne Druck in die neue Saison."