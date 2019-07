Berlin

Fischer und Ruhnert stellen sich den Fan-Fragen

30.07.2019, 18:02 Uhr | dpa

Fünf Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison stellt sich die Sportliche Leitung des 1. FC Union Berlin bei einem Fantreffen den Fragen der immer weiter wachsenden Anhängerschaft. Für den kommenden Dienstag lädt die Fan- und Mitgliederabteilung des Bundesliga-Neulings zu einer Runde mit Cheftrainer Urs Fischer und dem Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert, ein.

Am 11. August treten die Eisernen in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Germania Halberstadt an. Zum ersten Bundesligaspiel in der Union-Geschichte kommt am 18. August Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig ins Stadion An der Alten Försterei.

Das Fantreffen (19.00 Uhr) wird bei schönem Wetter auf der Stadiontribüne stattfinden, teilte Union am Dienstag mit. Medien sind zu der Veranstaltung nicht zugelassen.

Der letzte Test vor dem Pflichtspiel-Start steht am kommenden Samstag (16.00 Uhr) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo auf dem Programm.