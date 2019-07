Berlin

Auto von Güterzug erfasst: eine verletzte Person

30.07.2019, 19:47 Uhr | dpa

In Berlin-Köpenick ist am Dienstag ein Auto von einem Güterzug erfasst und 50 Meter mitgeschleift worden. Die beiden Autoinsassen hätten das Fahrzeug beim Herannahen des Zuges im Bereich Wuhlheide rechtzeitig verlassen können, berichtete eine Sprecherin der Berliner Feuerwehr. Eine Person habe jedoch einen Schock erlitten und sei deshalb ins Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrzeug habe auf einem Bahnübergang auf den Schienen gestanden, vermutlich wegen eines Staus. Das mitgeschleifte Auto kam an einem Oberleitungsmast zum Stehen und stürzte um. Die Feuerwehr musste es mit einem Kran bergen. Die Bahnstrecke wurde deshalb zwischenzeitlich gesperrt, twitterte die Bundespolizei.