Saalfelder Höhe

Mann auf Gleisen stoppt Zug bei Saalfeld: und putzt Zugklo

30.07.2019, 19:51 Uhr | dpa

Ein offenbar psychisch verwirrter Mann auf den Gleisen hat einen Polizeieinsatz zwischen Saalfeld und Probstzella (Saalfeld-Rudolstadt) ausgelöst. Der 32-Jährige lief am Dienstag vor einen herannahenden Zug, dessen Lokführer nur dank einer Schnellbremsung eine Kollision verhinderte, wie die Polizei mitteilte. Für einen besseren Überblick öffnete der Lokführer anschließend die Wagentür, woraufhin der Mann in den Zug stieg - und begann, die Toilette zu putzen, so die Polizei.

Beamte nahmen den 32-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann habe psychische Probleme, sein Zustand sei labil, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Arzt habe eine Einweisung des Mannes in eine Psychiatrie jedoch abgelehnt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Die Bahnstrecke musste kurze Zeit beidseitig gesperrt werden. Der Zugführer wurde leicht an der Hand verletzt. Die 20 Reisende im Zug blieben unverletzt, auch der Zug nahm keinen Schaden.