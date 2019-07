Liebschützberg

Unfall mit betrunkenem Autofahrer: Zehnjährige gestorben

30.07.2019, 20:56 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit einem betrunkenen Autofahrer ist die dabei schwer verletzte Zehnjährige im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag in Leipzig mit. Das Mädchen war am 21. Juli in einem Ortsteil von Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße gefahren. Es wurde vom Auto eines 30-Jährigen erfasst. Das Kind wurde über das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt in eine Leipziger Klinik geflogen. Ein erster Alkoholtest bei dem Autofahrer hatte einen Wert von 1,14 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.