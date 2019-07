Jena

Dritter Sieg: Braunschweig gewinnt auch in Jena

30.07.2019, 21:33 Uhr | dpa

Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat in der 3. Fußball-Liga auch sein drittes Saisonspiel gewonnen. Beim FC Carl Zeiss Jena siegten die Niedersachsen am Dienstagabend mit 2:0 (1:0). Benjamin Kessel (29. Minute) und Orhan Ademi (81.) erzielten vor 7114 Zuschauern die Tore für klar überlegene Braunschweiger. Die Eintracht traf durch Marcel Bär (18.), Nick Proschwitz (41.) und Marc Pfitzner (55.) noch dreimal Pfosten oder Latte.

"Ich bin sehr zufrieden. Wir haben nie die Ruhe verloren", sagte Trainer Christian Flüthmann in einem Interview von "MagentaSport". "Wenn ich etwas kritisieren muss, dann die Chancenverwertung." Am Sonntag um 13.00 Uhr treffen die Braunschweiger in ihrem nächsten Spiel auf den Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg mit dem langjährigen Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht.