Lohmar

Sehbehinderter wird von lautlosem Elektroauto angefahren

30.07.2019, 21:42 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Soeren Stache/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein stark sehbehinderter Mann ist in Lohmar von einem Elektroauto erfasst und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige tastete sich am Dienstag mit Hilfe seines Blindenstocks einen Gehweg entlang, als ihn eine rückwärts mit ihrem Elektroauto aus einer Ausfahrt herausfahrende Frau übersah, wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises mitteilte. Der Mann, der das nahezu lautlose Auto nicht wahrnehmen konnte, sei vom Heck des Autos angestoßen worden und mit einem Bein unter ein Hinterrad geraten. Passanten seien sofort zur Hilfe geeilt und hätten das Heck des Elektroautos mit vereinten Kräften angehoben, um den Schwerverletzten zu befreien. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Alle seit dem 1. Juli neu zugelassenen Elektro- und Hybridelektroautos müssen bei langsamer Fahrt und beim Rückwärtsfahren ein akustisches Warnsignal abgeben. Nach einer Übergangsphase gilt das dann auch für ältere Modelle.