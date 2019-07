Landesbergen

Tausende Ritter und Orks kämpfen um "Mythodea"

31.07.2019, 01:28 Uhr | dpa

Tausende Ritter, Elfen, Orks und andere magische Wesen belagern ab heute das kleine Dorf Brokeloh bei Nienburg. Sie alle treffen sich in der Gemeinde Landesbergen zu dem Live-Action-Rollenspiel "ConQuest of Mythodea". Mehrere Tausend Besucher aus aller Welt werden auf dem Gelände erwartet, das laut Veranstalter in etwa so groß wie 84 Fußballfelder ist. Dafür verwandelt sich ein Rittergut in die Fantasy-Welt "Mythodea", inklusive großer mittelalterlicher Kulisse und einer Zeltstadt. An fünf Tagen schlagen die Teilnehmer Schlachten, erleben gemeinsam Abenteuer und schlüpfen in verschiedene Rollen der Fantasy-Welt. Laut Veranstalter findet das Fest seit 2003 statt.