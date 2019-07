Wacken

Blasmusik und Metal-Train: Das Wacken-Festival glüht vor

31.07.2019, 02:10 Uhr | dpa

Offiziell startet das "Wacken Open Air" zwar erst am Donnerstag, doch die Party beginnt schon vorher. Mehrere Tausend Metalheads sind bereits in den vergangenen Tagen in die kleine schleswig-holsteinische Gemeinde gereist. Heute Morgen werden weitere Fans mit dem "Metal-Train" aus Süddeutschland in Itzehoe eintreffen. Als inoffizieller Startschuss des Festivals gilt der Auftritt der Wacken Firefighters heute Abend. Statt harten Gitarrenklängen gibt es bei dem Konzert der örtlichen Feuerwehrkapelle zünftige Blasmusik.

Zur 30. Auflage des Festivals werden rund 75 000 Besucher und 200 Bands erwartet, die Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft. Die Polizei geht aber auch in diesem Jahr von einem weitgehend friedlichen Verlauf aus.