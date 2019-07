Frankfurt am Main

Arbeitsagentur stellt Arbeitslosenzahlen für Juli vor

31.07.2019, 02:24 Uhr | dpa

Das Logo vom Jobcenter spiegelt sich in einer Fensterscheibe. Foto: Jens Kalaene/Archivbild (Quelle: dpa)

Dem hessischen Arbeitsmarkt geht die Puste aus. Zwar steigt nach Einschätzungen der Bundesagentur für Arbeit weiterhin die Beschäftigtenzahl, allerdings hat das Tempo zuletzt nachgelassen, wie die Regionaldirektion Hessen mitteilte. Genaue Daten zur Entwicklung der Arbeitsmarktes im Juli will die Regionaldirektion heute in Frankfurt bekannt geben.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften zog im Juli leicht an. Der Stellenindex BA-X kletterte im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 223. "Der Stellenindex pendelt sich nach seinem Höhenflug wieder auf einem niedrigeren Niveau ein", sagte die Operativ-Leiterin der Regionaldirektion, Bettina Wolf. Im Vorjahresmonat hatte der Index noch 232 Punkte registriert.

Offene Stellen gab es in Hessen zuletzt vor allem in der Lagerwirtschaft, im Verkauf, in der Altenpflege sowie im Objekt- und Personenschutz. Im Juni waren 147 280 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das war der niedrigste Juni-Wert seit 1992. Gegenüber dem Vormonat Mai gab es einen Rückgang um 1650 Jobsuchende. Die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 4,3 Prozent (Mai 2019: 4,4 Prozent).