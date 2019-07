Kiel

Neue Arbeitsmarktzahlen für den Norden erwartet

31.07.2019, 05:45 Uhr | dpa

Das Schild der Agentur für Arbeit ist an der Fassade der Agentur in Kiel zu sehen. Foto: Carsten Rehder/Archivbild (Quelle: dpa)

Über die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein informiert heute die Agentur für Arbeit. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Juli im Vergleich zum Vorjahr weiterhin abgenommen hat. Zum Vormonat Juni gab es demnach eine saisonal übliche Zunahme. Ende Juni waren in Schleswig-Holstein 77 100 Menschen ohne festen Job und damit 5,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote betrug 4,9 Prozent.