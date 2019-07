Mainz

Geld aus Gute-Kita-Gesetz soll Qualität der Kitas verbessern

31.07.2019, 06:34 Uhr | dpa

Das Geld des Bundes aus dem Gute-Kita-Gesetz soll in Rheinland-Pfalz vollständig den Kitas zugute kommen. Nahezu die gesamte Summe werde in die Qualitätsentwicklung fließen, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ein Schwerpunkt sei die Verbesserung der Personalsituation.

Von den insgesamt 5,5 Milliarden Euro des Bundes solle Rheinland-Pfalz im laufenden Jahr 24 Millionen Euro und 2020 doppelt so viel (48 Millionen) bekommen. Für 2021 und 2022 sind jeweils 96 Millionen Euro eingeplant, wie es im Bildungsministerium heißt. Unterzeichnet wird das Gesetz in Rheinland-Pfalz Ende Oktober.

Rheinland-Pfalz ist bundesweit Vorreiter bei der Gebührenfreiheit, betonte Schmidt. Die Elternbeiträge für Kindergartenkinder wurden seit September 2007 schrittweise abgeschafft. Seit dem 1. August 2010 ist der Besuch des Kindergartens für Jungen und Mädchen ab zwei Jahren beitragsfrei.

Das geplante Kita-Zukunftsgesetz der Ampel-Landesregierung sieht vor, dass ab 2020 auch die Eltern-Beiträge für Krippen-Kinder vom Land übernommen werden. Auch dafür werde ein geringer Teil der Bundesmittel genutzt werden.

Am 1. März 2018 lag die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren in Rheinland-Pfalz bei 30,9 Prozent. Die der Kindergartenkinder - drei bis sechs Jahre - betrug 96 Prozent. Für 2019 liegen noch keine Zahlen vor.