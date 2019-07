Köln

Silvesterböllerei: Branche und Umweltministerin gegen Verbot

31.07.2019, 08:23 Uhr | dpa

Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nach einem Silvesterfeuerwerks-Verbot in deutschen Innenstädten stößt in der Feuerwerksbranche auf Ablehnung. "Die DUH lenkt ihr Augenmerk auf die falschen Problemfelder", sagte der Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie, Klaus Gotzen. Feinstaub aus Feuerwerken sei weniger schädlich als der im Straßenverkehr anfallende. Außerdem übertreibe die Umweltorganisation das Ausmaß des Problems.

Wenig Begeisterung löste der Vorschlag auch bei NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) aus: "Ich persönlich bin selbst zwar keine große Freundin von Feuerwerken, halte ein vollständiges Verbot aber für übertrieben", sagte Heinen-Esser dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch). Die Feinstaubbelastung durch Feuerwerke wirke "sowohl in der räumlichen als auch zeitlichen Ausdehnung meist sehr punktuell". Zudem könnten die Kommunen schon heute entscheiden, wo und wann Feuerwerke zugelassen würden.

Die Deutsche Umwelthilfe hat in 31 Städten ein Verbot privater Silvesterböllerei beantragt - als Maßnahme zur Luftreinhaltung. Es gehe vor allem um belastete Innenstadtbereiche. In NRW richten sich die Anträge an Köln, Hagen, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Oberhausen, Bielefeld, Wuppertal, Gelsenkirchen und Aachen. Das Schreiben der Deutschen Umwelthilfe trudelt in diesen Tagen in den Rathäusern der Städte ein. Für eine Antwort sei es noch zu früh, hieß es aus vielen Stadtverwaltungen, man müsse den Antrag prüfen.

Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn (CDU) lässt prüfen, ob die Kommune ein Verbot privater Feuerwerke an Silvester per Satzung durchsetzen kann, berichten "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau" (Mittwoch). Feuerwerke seien ein "Vergiften der Luft" und nicht mehr zeitgemäß, schrieb Huhn laut den Zeitungen in einem Brief an seine Amtskollegen aus den Nachbarstädten, Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan.

Wenn es zu Verboten kommen sollte, sorgten sich die Feuerwerks-Hersteller natürlich um ihre Einnahmen, sagte Gotzen. "Wenn solche Forderungen kommen, muss man sich da sicherlich Sorgen machen", sagte er der dpa.

Der Veranstalter der "Kölner Lichter", Werner Nolden, zeigt sich für sein jährliches Sommer-Feuerwerk offen, über Feuerwerks-Alternativen wie Lasershows oder Drohnen nachzudenken. Doch für sein privates Jahresende steht für ihn fest: "Zu Silvester brennen meine Kinder weiter ihre Wunderkerzen ab - das gehört einfach dazu." Wie Gotzen lehnt Nolden generelle Verbot auch aus wirtschaftlichen Gründen ab: Nicht nur Hersteller, auch touristische Anbieter verdienten ihr Geld mit Feuerwerken.