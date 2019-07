Handyvideo aufgetaucht

Tödlicher Schuss der Polizei – Zweifel an offizieller Version

31.07.2019, 11:55 Uhr | t-online.de, vss

Die Polizei in Essen sieht sich nach dem tödlichen Schuss auf einen 32-Jährigen mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Seit Dienstag kursiert ein Video im Netz, das Zweifel an der bisherigen Version der Polizisten zum Tod des Mannes weckt.

Am 18. Juni hat die Polizei in Essen einen Mann erschossen. Jetzt nährt ein Handyvideo Zweifel an den bisherigen Schilderungen des Ablaufs durch die Behörden.



Das spätere Opfer, der 32-jährige Adel B., soll in den Morgenstunden zunächst selbst per Telefon die Polizei alarmiert und mehrfach damit gedroht haben, sich mit einem Messer umzubringen. Die daraufhin zum Ort des Geschehens in der Altendorfer Straße eilenden Polizisten stellten den Mann. Offenbar gelang es ihnen aber nicht, B. zu beruhigen. Er lief zu seinem Wohnhaus an der Drügeshofstraße und wurde bis dorthin von den Beamten verfolgt.

Unklarer Tathergang



Was genau dann geschah, ist unklar. Bislang hieß es von der Polizei Bochum, die die Ermittlungen in dem Fall führt, dass Adel B. "immer aggressiver" geworden sei und ein Polizist ihn daraufhin mit einem Schuss in den Oberkörper tödlich verletzt habe.



Ein jetzt auf YouTube veröffentlichtes Handyvideo scheint dieser Darstellung aber zu widersprechen. Der 32-Jährige Adel B. verhielt sich offenbar nicht aggressiv, sondern lief vor den Beamten weg und schaffte es, durch die Tür in den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses. Offenbar hatte er in der Wohnung, in der er mit seiner Partnerin und vier Kindern lebte, geklingelt. An diesem Morgen passte die Schwester auf die Kinder auf und öffnete ihm wohl die Tür.

Notarzt kommt zu spät

Auf dem Video ist zu sehen, wie zwei Beamte daraufhin zu dem Haus eilen, um zu verhindern, dass sich die Tür hinter dem Mann schließt. Zwei Beamte treten dafür offenbar mit voller Wucht gegen die Tür. Dann kommt ein dritter Polizist hinzu – und der tödliche Schuss fällt.

Laut Staatsanwaltschaft durchschlug das Projektil eine der Glasscheiben der Haustür und traf Adel B. von vorne in Brusthöhe. Auf dem Video sind seine Schreie zu hören, kurz darauf dringen die Beamten in den Hausflur ein. "Messer weg", schreien sie, dann fliegt das Messer auf den Gehweg. Die Beamten rufen noch einen Notarzt – doch der kommt zu spät und kann Adel B. nicht mehr retten.



Freunde des Toten demonstrieren

Handelten die Polizisten also tatsächlich in Notwehr? Oder war der tödliche Schuss eine Überreaktion? Die Staatsanwaltschaft Essen bestätigte gegenüber der "WAZ", die zuerst über das Handyvideo berichtet hatte, die Befürchtung der Polizei, dass es innerhalb des Hausflurs "zu einer völlig unkontrollierbaren Situation mit einer Gefahr für mehrere kleine Kinder" hätte kommen können. Der 32-Jährige habe gesagt, er wolle seine Familie "aufmischen".





Die bisherigen Erkenntnisse beruhen demnach nicht nur auf den Aussagen sämtlicher verfügbarer Zeugen, sondern auch auf der Aussage des Schützen, sagte Oberstaatsanwältin Anette Milk dem Blatt.

Angehörige und Freunde von Adel B. haben trotzdem Zweifel an der Version der Polizei. Sie haben unter dem Motto "Gerechtigkeit für Adel!" für den 8. August ab 18 Uhr zu einer Demonstration vor der Himmelfahrtskirche an der Ehrenzeller Straße in Altendorf aufgerufen.