München

Wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern

31.07.2019, 08:46 Uhr | dpa

Vereinzelte Gewitter und Regenschauer bestimmen das Wetter in Bayern bis zum Ende der Woche. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst kommt es am Mittwochvormittag vereinzelt zu Gewittern und Starkregen. Im Laufe des Tages lösen sich die Wolkenfelder auf - bei Temperaturen zwischen 26 Grad in Würzburg und 19 Grad in den Alpen.

Bis zum Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. An den Alpen kann es am Donnerstag zu Gewittern mit Starkregen kommen, sonst bleibt es trocken mit 28 Grad in Regensburg und 24 Grad in Kempten.