Bonn

Frau stürzt mit E-Scooter in Rheinaue: schwer verletzt

31.07.2019, 09:34 Uhr | dpa

Eine Frau (22) ist durch einen Sturz mit einem E-Scooter auf einem geteerten Weg in der Bonner Rheinaue am Dienstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sie gegen 20 Uhr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Gefährt verloren und war auf den Boden gefallen. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.