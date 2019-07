Mehr Arbeitslose in Hamburg

Hamburg

Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Juli relativ deutlich angestiegen. In der Hansestadt waren 67 327 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit. Das sind 4,1 Prozent mehr als im Juni und 2,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,3 Prozent; das entspricht dem Vorjahreswert. Die Arbeitsagentur machte hauptsächlich saisonale Gründe für den Anstieg verantwortlich. So seien Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse ohne unmittelbare Fortsetzung ausgelaufen. Während der Urlaubs- und Ferienzeit arbeiteten auch die Personalabteilungen mit halber Kraft und Unternehmen seien wegen Betriebsferien geschlossen.