Halle (Saale)

Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl im Juli

31.07.2019, 10:13 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Juni leicht gestiegen. Wie die Landesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte, waren 78 961 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 814 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Juni bei 7 Prozent. Darüber hinaus waren gut 119 000 Menschen in sogenannter Unterbeschäftigung, die etwa wegen der Teilnahme an einer Beschäftigungsmaßnahme oder wegen Krankheit nicht als arbeitslos in der Statistik gezählt werden. Offene Stellen gibt es den Angaben zufolge rund 21 500. Dies sei innerhalb der letzten sechs Jahre ein neuer Höchststand, hieß es.

Wie Kay Senius, der Chef der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt erklärte, hat sich im Juli die übliche saisonale Tendenz abgezeichnet: "Mit dem Beginn der Ferienzeit steigt die Zahl der Arbeitslosen unter den jüngeren Menschen leicht an." Sie hätten Schule oder Ausbildung beendet und befänden sich in einer Wechselphase. Deshalb erwarte er für den Herbst deutlich positive Impulse auf dem Arbeitsmarkt, wenn das neue Ausbildungsjahr beginnt.

Die sich abkühlende Konjunktur mache sich in Sachsen-Anhalt weniger bemerkbar als in anderen Regionen. Die Arbeitgeber hielten sich mit Entlassungen zurück, um Fachkräfte zu halten, so Senius. Darüber hinaus meldeten sie zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften. Von den neu gemeldeten offenen Stellen seien 40 Prozent sofort zu besetzen, 83 Prozent unbefristet. Jeweils rund ein Viertel dieser Stellen kämen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie aus Produktions- und Fertigungsberufen. Rund 20 Prozent seien aus dem Logistik- und Verkehrsbereich.