Neuss

Geisterfahrer rund 60 Kilometer auf Autobahnen unterwegs

31.07.2019, 10:16 Uhr | dpa

Ein 72 Jahre alter Mann ist auf drei Autobahnen rund 60 Kilometer lang in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Beamte stoppten den Geisterfahrer am Mittwochmorgen auf der A46 am Kreuz Neuss-West, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann auf der A44 in Richtung Mönchengladbach auf die falsche Spur geraten und später auf die A61 in Richtung Venlo gewechselt. Danach habe er seinen Weg auf der A46 fortgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 72-Jährige verfahren. Zu Unfällen sei es nicht gekommen. Die Beamten erstatteten eine Anzeige. Zunächst hatte der WDR berichtet.