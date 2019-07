Hannover

Mehr Arbeitslose in Niedersachsen in den Sommerferien

31.07.2019, 10:23 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen ist wegen der Sommerferien wie jedes Jahr um diese Zeit leicht gestiegen. In Niedersachsen waren im Juli 222 448 Frauen und Männer arbeitslos - 4,5 Prozent mehr als im Juni, aber 4,0 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent.

Im kleinsten Bundesland Bremen stieg die Quote ebenfalls um 0,2 Punkte auf allerdings 10,2 Prozent. 36 803 Männer und Frauen waren dort im Juli arbeitslos gemeldet. Das waren 2,1 Prozent mehr als im Juni und 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

"Der Ferien-Effekt zeigt sich, wenn junge Leute ihre Schule oder Ausbildung abschließen und sich einige Wochen arbeitslos melden, bis zum Beispiel der erste Arbeitsvertrag oder ein Studium ansteht", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Dieser Anstieg der Arbeitslosenzahl sei aber vorübergehend. Auch Zeitverträge liefen oft zur Urlaubszeit aus. Betriebe verlegten Neueinstellungen auf die Zeit nach den Ferien.

Anfang August beginnt zudem das neue Ausbildungsjahr. Allerdings haben Tausende Lehrlinge und Lehrstellen in Niedersachsen noch nicht zueinander gefunden. Im Juli seien noch 15 000 nicht versorgte Bewerberinnen und Bewerber registriert gewesen, teilte die Arbeitsagentur mit. Zugleich hätten die Betriebe 20 800 offene Ausbildungsplätze angeboten.

Die Arbeitsagentur verwies darauf, dass auch ein späterer Ausbildungsbeginn möglich sei. Lehrstellenbewerber sollten sich an die Berufsberatung wenden. Den Betrieben mit offenen Stellen helfe der Arbeitgeber-Service der Agentur.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen blieb im Juli derweil den Angaben zufolge stabil. Trotz Eintrübung der Konjunktur versuchten Betriebe und Verwaltungen, sich Fachkräfte zu sichern. Die Fluktuation der Arbeitskräfte sei hoch und es gelinge nicht immer, freie Stellen rasch zu besetzen.

Regional war die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen unterschiedlich verteilt. Die höchsten Arbeitslosenquoten gab es in Wilhelmshaven (10,7 Prozent) und Delmenhorst (9,8 Prozent). Der Großraum Hannover lag mit 6,6 Prozent im Mittelfeld. Am niedrigsten war die Quote im Westen im Emsland (2,5 Prozent) und in der Grafschaft Bentheim (2,6 Prozent).

Im Land Bremen lag die Quote in Bremerhaven mit 12,1 Prozent am höchsten. Die Personalnachfrage sei weiter hoch. Gesucht würden aber Fachkräfte, während viele Arbeitslose nicht oder nur gering qualifiziert seien.