Gotha

Ermittlungen nach Feuer in leerstehendem Haus

31.07.2019, 11:43 Uhr | dpa

In Gotha hat die Feuerwehr einen Brand in einem leerstehenden Wohnhaus gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anwohner hatten einen Knall gehört und Rauch gesehen und Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, das Unbekannte das Gebäude über das Gerüst betraten und an mehreren Stellen Brände legten. Von dem Feuer betroffen war vor allem der Dachstuhl des Hauses. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.