Uetersen

Mehrere Verletzte bei Kellerbrand in Uetersen

31.07.2019, 11:52 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Uetersen im Kreis Pinneberg sind am Dienstagabend vier Bewohner leicht verletzt worden. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg am Mittwoch mitteilte. Der Brand brach aus unbekannter Ursache im Keller des fünfstöckigen Wohnblocks aus. "Im gleichen Keller hatte es bereits am Montag, 22. Juli, ein Feuer gegeben", sagte Feuerwehrsprecher Michael Bunk.