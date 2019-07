Staßfurt

Brand in Traktor und Strohballenpresse: 350 000 Euro Schaden

31.07.2019, 11:57 Uhr | dpa

Vermutlich wegen eines technischen Defekts sind im Salzlandkreis ein Traktor und eine Strohballenpresse ausgebrannt. Der Schaden werde auf 350 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer sei am Dienstag während Feldarbeiten zwischen Brumby - einem Ortsteil von Staßfurt - und der Autobahn 14 in der Presse ausgebrochen und habe schnell auf den schleppenden Traktor übergegriffen. Die Flammen hätten sich auf rund 30 000 Quadratmeter Ackerland ausgebreitet, ehe sie unter Kontrolle gebracht werden konnten. 75 Feuerwehrleute waren mit 11 Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.