Dresden

"Bahn-Pakt": Sachsen will Bundesratsinitiative mit Bayern

31.07.2019, 11:58 Uhr | dpa

Sachsen hat Bayern aufgerufen, mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative eine Reformation des Bahn-Systems auf den Weg zu bringen. "Wir brauchen einen länderübergreifenden Deutschland-Pakt für die Deutsche Bahn‎", sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch. Damit mehr Menschen für Reisen in Deutschland und innerhalb Europas auf die Schiene wechseln, müsste unter anderem die Anbindungen an die Nachbarländer gestärkt werden und die Planung für den Aus- und Neubau von Bahnstrecken beschleunigt werden. Zudem sollte der Fuhrpark modernisiert werden und - wie in Frankreich oder Dänemark üblich - der Sitzplatz regulär auf der Fahrkarte ausgewiesen sein.

"Es kann nicht sein, dass ich heute für viel Geld eine Fahrkarte im Fernverkehr löse und kein fester ‎Sitzplatz mit dabei ist." Dulig schloss sich zudem der Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, die Mehrwertsteuer im Bahnverkehr zu reduzieren.