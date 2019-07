Wiesbaden

Zweijährige läuft allein in Windeln durch Wiesbaden

31.07.2019, 13:08 Uhr | dpa

Ganz allein, nur mit einer Windel bekleidet und mit einem Schnuller im Mund ist ein zweijähriges Mädchen am Mittwoch durch Wiesbaden gelaufen - von den Eltern fehlte zunächst jede Spur. Erst im Laufe des Vormittags konnte die 19-jährige Mutter ermittelt werden, wie die Polizei berichtete. Das Kind war am Morgen im Stadtteil Kostheim auf eine Passantin zugelaufen, die sich um das Mädchen kümmerte und die Polizei rief. Mit Lautsprecherdurchsagen suchten die Beamten anschließend nach Angehörigen, was zunächst keinen Erfolg brachte. Die unverletzte Zweijährige wurde vorübergehend dem Jugendamt übergeben, das das weitere Vorgehen prüft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen noch.