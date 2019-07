Göttingen

Bundesligist Göttingen verpflichtet Spielmacher Anderson

31.07.2019, 13:25 Uhr | dpa

Der US-Amerikaner Kyan Anderson wird der Spielmacher von Basketball-Bundesligist BG Göttingen. Der Aufbauspieler war zuletzt für den Liga-Konkurrenten medi Bayreuth aktiv und erhält einen Vertrag bis 2020. Dies teilte der Club aus Niedersachsen am Mittwoch mit. "Kyan kann punkten und passen - je nachdem, was das Team benötigt. So einen Spieler haben wir gesucht", betonte Göttingens Trainer Johan Roijakkers.