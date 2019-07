Raben Steinfeld

Zapfenpflücker ernten Douglasiensamen für künftige Wälder

31.07.2019, 14:39 Uhr | dpa

Ein Zapfenpflücker steigt am Baumstamm in etwa 40 Metern Höhe, um im Wipfel einer Douglasie Zapfen für die Gewinnung von Samen zu sammeln. Foto: J. Büttner (Quelle: dpa)

Die Douglasie gilt als wichtiger Baum für die Wälder der Zukunft: Sie kommt mit Trockenheit zurecht und kann auch mit Hitze leben. Im Wald bei Raben Steinfeld nahe Schwerin werden in dieser Woche Douglasienzapfen geerntet. Bis zu 4000 Kilogramm werden erwartet, sagte Horst Neusinger vom Waldbesitzerverband Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. "Täglich ernten fünf Zapfenpflücker 400 Kilogramm." Sie klettern dafür am Seil in die Kronen der rund 80 Jahre alten Bäume in 40 Meter Höhe.

Die Douglasie ist eine Nadelbaumart aus Nordamerika. Nur alle sieben bis acht Jahre blüht sie und trägt Samen, wie Neusinger sagte. Nach der Ernte werden die Zapfen in eine Darre gebracht und "geklengt". Das heißt, der Samen wird entweder durch Wärme oder mit mechanischen Hilfsmitteln aus den Zapfen gebracht. Anschließend werden die Samen gereinigt und eingefroren, bis Baumschulen sie in den kommenden Jahren aussäen.

In Deutschland sind nach Neusingers Worten nur 1,5 Prozent der Douglasienbestände zur Saatgutgewinnung zugelassen. Die Bestände bei Raben Steinfeld hätten eine sehr gute Qualität und seien deshalb als Saatgutbestände anerkannt.