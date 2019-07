Berlin

Auto in Britz brennt aus: Zwei weitere Autos beschädigt

31.07.2019, 14:44 Uhr | dpa

Ein abgestelltes Auto ist in Berlin-Britz angezündet worden und fast komplett ausgebrannt. Nach einem lauten Knallgeräusch entdeckten Anwohner am frühen Mittwochmorgen den brennenden Wagen in der Parchimer Allee, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei weitere Autos in der Nähe wurden durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Die Beamten ermitteln wegen Brandstiftung. "Die Täter wurden jedoch nicht gesehen". Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. In Berlin werden seit vielen Wochen immer wieder Autos durch Brandstiftung zerstört.