Magdeburg

Steppuhn fordert hartes Vorgehen gegen Rechtsextremismus

31.07.2019, 14:44 Uhr | dpa

Nach den Durchsuchungen in Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremer hat der Vizechef der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Steppuhn, ein härteres Vorgehen gegen den Rechtsextremismus gefordert. "Wenn Rechtsextremisten Terrorzellen bilden und Waffen sammeln, dann dient dies am Ende dazu, den Staat, die Gesellschaft und letztendlich auch die Demokratie anzugreifen. Dem müssen wir entschieden entgegen treten", erklärte Steppuhn am Mittwoch in Magdeburg.

Er forderte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaats den Kampf gegen rechtsextremistische Strukturen zu führen. Das gelte auch für die Verbreitung von Hass und Gewalt in den sozialen Netzwerken. Steppuhn, der Sprecher seiner Fraktion gegen den Rechtsextremismus ist, erklärte weiter: "Die Bekämpfung des Rechtsextremismus darf auch nicht an den Haustüren der AfD halt machen. Daher muss es auch, wo es begründet ist, eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz geben."

Am Dienstag, hatte die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachtes auf Bildung einer kriminellen, rechtsextremen Gruppierung Wohnungen in Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsuchen lassen. Sechs Beschuldigte sollen 2018 innerhalb der Gruppierung "Wolfsbrigade" die Untergruppierung "Sturmbrigade" gebildet haben - eine Art "bewaffneter Arm" der "Wolfsbrigade". Ziel der Gruppierung sei das "Wiedererstarken eines freien Vaterlandes" nach dem "germanischen Sittengesetz", hatte es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft geheißen.