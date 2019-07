Erfurt

Neue Fernwärmeleitungen in Illmenau sollen CO2 einsparen

31.07.2019, 14:46 Uhr | dpa

Mit einer neuen Fernwärmeleitung sollen in Illmenau in Zukunft etwa 52 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid eingespart werden. Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) übergab am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 1,64 Millionen Euro aus europäischen Mitteln für den Ausbau der Fernwärmeversorgung, wie ihr Ministerium mitteilte. Mit dem Geld sollen bisher oberirdisch verlegte Leitungen durch unterirdische Kunststoffmantelleitungen ersetzt werden. Das Vorhaben kostet 3,3 Millionen Euro. "Eine energetische und nachhaltige Optimierung der städtischen Energieversorgung ist eine Investition in die Zukunft", erklärte Keller.