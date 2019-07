Dresden

Wolfs-Hotline an zentraler Stelle im Landesamt

31.07.2019, 14:53 Uhr | dpa

Vom Wolf gerissene Nutztiere sowie tote, verletzte oder auffällige Wölfe können künftig rund um die Uhr an eine zentrale Stelle im Freistaat gemeldet werden. Eine Rufbereitschaft sei 24 Stunden am Tag geschaltet, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch mit. Die dort angesiedelte Fachstelle Wolf übernimmt vom 1. August an auch die Begutachtung von Rissen. Darum kümmerten sich bisher die Landratsämter und kreisfreien Städte.

Halter, die ihre Nutztiere bei einer Kontrolle tot oder verletzt auffinden, sollten dies möglichst innerhalb von 24 Stunden melden, damit der Schaden schnell von einem Gutachter aufgenommen werden könne. Das sei die Voraussetzung für eine entsprechende Entschädigung, hieß es. Seit dem 1. Juni kümmern sich sechs Mitarbeiter bei der neu eingerichteten Fachstelle Wolf zentral um das Monitoring und die Beratung von Nutztierhaltern im Freistaat.