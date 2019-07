Oldenburg

Pflaumenernte startet früher als üblich: Qualität ist gut

31.07.2019, 16:56 Uhr | dpa

Die Pflaumenernte hat in diesen Tagen in Niedersachsen begonnen - gut eine Woche früher als sonst üblich. Erträge und Qualität seien gut. Das sonnige Wetter der vergangenen Woche habe bei der schnellen Reifung der Früchte geholfen, teilte die Landwirtschaftskammer in Oldenburg mit.

Auf 300 Hektar werden in Niedersachsen Pflaumen und Zwetschgen angebaut, die meisten davon im Alten Land. Pro Hektar werden etwa 300 Bäume gepflanzt. Nach dem Anpflanzen braucht ein Baum etwa fünf Jahre, bis er den ersten richtigen Ertrag hat. Nach einer Lebensdauer von 25 Jahren werden neue Bäume gepflanzt.

Durchschnittlich werden in Niedersachsen pro Jahr rund 5000 Tonnen Pflaumen geerntet, die zum größten Teil über Wochenmärkte und Bauernläden verkauft werden. Aktuell liegt der Preis bei etwa 3,50 Euro pro Kilogramm. Ware in Supermärkten und Discountern komme vorwiegend aus Süddeutschland oder werde importiert, so die Kammer.

Bundesweit beträgt die Anbaufläche 4200 Hektar. Die beiden größten Anbauländer in Deutschland sind Baden-Württemberg mit 1800 Hektar und Rheinland-Pfalz mit 880 Hektar.