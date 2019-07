Hamburg

Zerrung auskuriert: HSV-Profi Jung zurück im Training

31.07.2019, 17:27 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Vorbereitung für das Duell der Aufstiegskandidaten beim 1. FC Nürnberg aufgenommen. Drei Tage nach dem hart erkämpften Punkt gegen den SV Darmstadt 98 (1:1) kehrte am Mittwoch Gideon Jung in das Mannschaftstraining der Hanseaten zurück. Der 24 Jahre alte Abwehr- und Mittelfeldspieler hat seine Zerrung auskuriert und ist damit wieder eine Alternative für das Gastspiel des HSV in Nürnberg am Montag (20.30 Uhr).