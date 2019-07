Jena

Schwimmbad in Jena wegen Rauchentwicklung evakuiert

31.07.2019, 18:48 Uhr | dpa

Rund 300 Gäste haben am Mittwochabend wegen Rauchentwicklung ein Schwimmbad in Jena verlassen müssen. "Die Löscharbeiten laufen", sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Der Rauch habe sich am Dach entwickelt, vermutlich seien Bauarbeiten der Auslöser gewesen. Wie stark der Brand war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.