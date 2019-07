Mülheim-Kärlich

Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich verschwindet bald

31.07.2019, 19:41 Uhr | dpa

Der Kühlturm des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich wird voraussichtlich am Freitag kommender Woche (9. August) von der Bildfläche im Neuwieder Becken verschwinden. Dann soll das Betonkonstrukt in sich zusammenstürzen, wie der einstige Betreiber, der Energiekonzern RWE, am Mittwochabend in Mülheim-Kärlich ankündigte. Seit Juni 2018 und bis vor kurzem hatte ihn ein Abrissroboter zu einem gehörigen Teil von oben her abgeknabbert. Nun sollen Schlitze in die Schale gesägt werden, bevor am 9. August ein ferngesteuerter Bagger einige Stützen unterhalb des Betons wegnimmt, so dass der Bau unter dem eigenen Gewicht einkracht.