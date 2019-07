Chemnitz

Erst Saisonsieg für SV Meppen: 4:2 beim Chemnitzer FC

31.07.2019, 21:11 Uhr | dpa

Chemnitz (dpa/lni) - Der SV Meppen hat dank einer starken zweiten Halbzeit den ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga geholt. Stürmer Deniz Undav glich beim 4:2 (0:1) am Mittwoch beim Chemnitzer FC mit zwei Treffern jeweils einen Rückstand aus. CFC-Profi Nils Blumberg per Eigentor (73.) und Marcus Piossek (86.) sorgten danach für die Entscheidung. Matti Langer (35.) und Dejan Bozic (53.) hatten Chemnitz zuvor jeweils in Führung geschossen. Mit vier Punkten nach drei Spielen kletterte das Team von Christian Neidhart auf Rang neun. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) ist Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg zu Gast in Meppen.