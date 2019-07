Berlin

Jugendliche ins Gleisbett gezerrt: 41-Jährige vor Gericht

01.08.2019, 01:08 Uhr | dpa

Weil sie eine 17-Jährige an einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte an den Haaren in das Gleisbett gezerrt haben soll, steht eine 41-jährige Frau ab heute vor dem Landgericht. Die Beschuldigte soll die Jugendliche im Februar 2019 auf dem U-Bahnhof Alexanderplatz attackiert haben. Die damals 17-Jährige habe sich aus eigener Kraft aus dem Gleisbett befreien können. Bei dem Sturz habe sie sich leicht verletzt.

Die 41-jährige Angeklagte soll wegen einer Erkrankung nicht schuldfähig gewesen sein. In dem Prozess um versuchten Totschlag strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.