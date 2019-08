Wiesbaden

Programm für Sicherheitsgefühl: Gießen 50. "Kompass"-Kommune

01.08.2019, 05:40 Uhr | dpa

Mit der Stadt Gießen schließt sich die 50. Kommune in Hessen der Sicherheitsinitiative "Kompass" an. Ziel des Programms ist es, im Netzwerk von Polizei, Kommunen und Bürgern die Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl vor der Haustür zu optimieren. Eineinhalb Jahre nach dem Start profitierten bereits mehr als 1,5 Millionen Hessen von dem Projekt des Landes zur Kriminalitätsprävention, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. Gießen tritt dem Programm offiziell an diesem Freitag bei.

"Wir haben unsere Sicherheitsinitiative "Kompass" auch deshalb ins Leben gerufen, um ganz gezielt auch das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken", sagte Beuth. Die Polizeilichen Kriminalstatistiken der vergangenen Jahre belegten zwar, dass Hessen ein sicheres Land sei. Dennoch könne es Orte in den Kommunen geben, an denen sich die Bewohner unwohl fühlten. Oft würden dort schon bessere Beleuchtungskonzepte oder eine Videoschutzanlage für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen. Wichtig sei daher bei "Kompass", dass die betroffenen Anwohner über Befragungen zu Wort kommen.

Wichtige Bausteine von "Kompass" (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel) sind etwa die Videoüberwachung, die Schutzmänner vor Ort und der freiwillige Polizeidienst. In den rund 50 hessischen "Kompass"-Kommunen seien bereits in acht Kommunen Videoschutzanlagen mit insgesamt 103 Kameras installiert worden, sagte der Minister. In drei weitere Kommunen sei die Videoüberwachung geplant. Zudem ständen 19 weitere Kommunen in den Startlöchern, um künftig ebenfalls an dem Sicherheitsprogramm des Innenministeriums teilzunehmen.