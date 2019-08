Zwickau

Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung: Schwer verletzt

01.08.2019, 06:52 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist nach einer Vollbremsung an einem Fußgängerüberweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstagmorgen mitteilte. Er habe am Mittwochnachmittag zu spät gesehen, dass die Fahrzeuge vor ihm an einem Fußgängerüberweg hielten. Er bremste stark und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.