Zwei Tote nach Auseinandersetzung in Wiesbaden

01.08.2019, 07:38 Uhr | dpa

Zwei Männer sind in Wiesbaden bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagmorgen, weitere Informationen wollten die Beamten erst im Laufe des Tages bekanntgeben. Laut "Wiesbadener Kurier" soll eine Frau am Mittwochabend Hilferufe aus einer Wohnung gemeldet haben. Daraufhin habe die Feuerwehr die Wohnungstür aufgebrochen und zwei Männer mit Stichverletzungen gefunden. Einer der beiden soll noch in der Wohnung gestorben sein, der zweite später im Krankenhaus, wie die Zeitung weiter berichtete.