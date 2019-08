Dortmund

Dortmunder Hauptbahnhof: Arbeiter durch Stromschlag getötet

01.08.2019, 08:35 Uhr | dpa

Am Dortmunder Hauptbahnhof ist am späten Mittwochabend ein 28-jähriger Arbeiter durch einen Stromschlag aus einer Oberleitung ums Leben gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstagmorgen. Demnach arbeitete der Mann gegen 23.45 Uhr auf einer Hebebühne und kam dabei offenbar der Oberleitung zu nahe. Wie die "WAZ" berichtet, war der Mann wegen der Sanierungsarbeiten im Dortmunder Hauptbahnhof im Einsatz. Einzelne Gleise waren laut Bundespolizei für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, die Ursache für den Unfall sei noch unklar.