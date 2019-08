Flensburg

Unwetter: Mehr als 40 Einsätze in Flensburg

01.08.2019, 08:46 Uhr | dpa

Wegen eines Gewitters sind in Flensburg Straßen wegen Überflutung gesperrt worden. Durch den starken Regen kam es am Mittwochabend zu mehr als 40 Polizeieinsätzen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. "Einige Fahrzeuge blieben in der Wassermasse stecken und konnten nicht mehr weiterfahren", sagte der Sprecher. Verletzte gab es nicht. Viele Keller waren vollgelaufen und mussten abgepumpt werden. Besonders am Hafen gab es zudem Probleme: Dort reichte das Wasser bis an die Gebäude ran.

Wegen des Unwetters musste am Mittwochabend auch ein Teil des Festivalgeländes in Wacken (Kreis Steinburg) kurz geräumt worden. Im Wackinger Village und im Bereich vor der Bühne "Beergarden-Stage" wurden die Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in den Fahrzeugen Schutz zu suchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als das Gewitter durchgezogen war, durften die Besucher des "Wacken Open Air" wieder auf das Festivalgelände.