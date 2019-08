Hamburg

Marc Hornschuh vor Heim-Comeback beim FC St. Pauli

01.08.2019, 10:17 Uhr | dpa

Fußball-Profi Marc Hornschuh steht nach 685 Tagen vor seinem Heim-Comeback beim FC St. Pauli. Der 28 Jahre alte Abwehr- und Mittelfeldspieler hat sich nach der quälend langen Zwangspause wegen einer hartnäckigen Bandscheiben-Verletzung wieder herangekämpft und schon am Montag im Zweitliga-Spiel bei Arminia Bielefeld (1:1) ein 63-minütiges Pflichtspiel-Comeback gegeben. Am Freitag (20.30 Uhr) will er gegen die SpVgg Greuther Fürth im Millerntor-Stadion von Anfang an dabei sein und den ersten Saisonsieg feiern.

"Ich freue mich riesig. Das wird kämpferisch, ein hitziges Spiel", sagte Hornschuh, der beim Comeback mit 77 Prozent gewonnenen Zweikämpfen den besten Wert aller eingesetzten Akteure erreichte. Allerdings auf ungewohnter Position: Denn Trainer Jos Luhukay setzte den Routinier im defensiven Mittelfeld auf der Sechs statt auf dem gewohnten Innenverteidiger-Posten ein. "Horni" hielt auf der Alm durch, bis nach gut einer Stunde beide Oberschenkel zumachten.

Während seiner langen Zwangspause sei er manchmal verzweifelt gewesen, habe aber nie ans Aufgeben gedacht, berichtete Hornschuh. Denn die nach seinem Bandscheibenvorfall ergriffenen Maßnahmen waren mit Problemen und Rückschlägen verbunden, ehe eine Operation, die er eigentlich vermeiden wollte, am Ende den Erfolg brachte. "Marc hat extrem an sich gearbeitet, um schon eine Alternative für die erste Elf zu sein", lobte Luhukay den Defensiv-Spezialisten in "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag). "Davor habe ich großen Respekt, wenn man so lange immer wieder in die Reha musste."