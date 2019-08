Wiesbaden

Zwei Tote bei Auseinandersetzung in Wiesbaden

01.08.2019, 10:22 Uhr | dpa

Eine gewaltsame Auseinandersetzung hat zwei Männer aus Wiesbaden das Leben gekostet. Anwohner hatten am frühen Mittwochabend die Einsatzkräfte alarmiert, als sie laute Geräusche in der Wohnung des Ehepaars gehört hatten, wie die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Nachdem die Wohnungstür aufgebrochen wurde, fanden die Beamten die beiden Männer mit schweren Stichverletzungen. Der 56-Jährige starb noch in der Wohnung. Sein 43 Jahre alter Ehemann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden in Streit geraten waren und sich die Verletzungen mit einem oder mehreren Messern zugefügt haben. Beide Leichen sollten am Donnerstag obduziert werden.