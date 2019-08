Erfurt

Landesamt: Zahlungen an Asylbewerber gesunken

01.08.2019, 11:55 Uhr | dpa

Die Zahl der Menschen in Thüringen, die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, ist deutlich gesunken. Ende 2018 waren es noch 7900 Menschen, darunter 2400 Kinder, die beispielsweise eine Aufenthaltserlaubnis oder Duldung hatten, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das waren fast 1200 Leistungsempfänger weniger als im Jahr zuvor.

Die Ausgaben dafür seien im Vergleich zu 2017 um fast 22 Millionen Euro auf rund 62 Millionen Euro gesunken. Die größte Gruppe, an die die Zahlungen gingen, waren laut Landesamt 1400 Geflüchtete aus Afghanistan, 1300 aus dem Irak und mehr als 900 aus Syrien. Die Regelleistungen bezogen auch Menschen aus Eritrea, Libyen und Somalia sowie rund 800 Menschen aus Russland. Das Durchschnittsalter der Leistungsempfänger betrug knapp 24 Jahre.