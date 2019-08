Potsdam

Rekord: Knapp 1500 neue Lehrer in Brandenburg eingestellt

01.08.2019, 12:00 Uhr | dpa

In Brandenburg treten am kommenden Montag 1474 neue Lehrer unbefristet ihren Dienst an. "Das ist seit der Wende die höchste jemals pro Jahr erreichte Einstellungszahl im Land Brandenburg", erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Hinzu kommen 610 befristete Einstellungen, darunter rund 420 Seiteneinsteiger sowie Vertretungen für Erkrankte oder Pädagogen in Elternzeit. Am Montag starten 292 000 Schüler ins neue Schuljahr, darunter 22 700 Erstklässler. Im Vorjahr waren es 289 000 Schüler.

Die Zahl der Lehrerstellen sei um knapp 400 auf knapp 19 300 Stellen aufgestockt worden, berichtete Ernst. Diese würden von 20 900 Lehrkräften besetzt, da es auch Teilzeitbeschäftigte gebe. Damit sei Brandenburg für das neue Schuljahr bestens gerüstet, so die Ministerin. "Die Schulen haben jeweils zwei Prozentpunkte mehr an Lehrkräften, als sie für den Pflichtunterricht benötigen."