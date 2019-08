Hohenhameln

Kohlekraftwerk ruht seit Monaten wegen niedrigem Strompreis

01.08.2019, 12:35 Uhr | dpa

Angesichts des Klimawandels wird das schnelle Aus für Kohlekraftwerke gefordert - bei Hannover steht ein Kraftwerk seit vier Monaten still, weil Kohlestrom für den Betreiber derzeit unwirtschaftlich ist. Grund für den niedrigen Strompreis an der Strombörse sei unter anderem der hohe Anteil von Strom aus regenerativen Energien, sagte ein Sprecher des Kraftwerks Mehrum am Donnerstag. Im Moment sehe die Entwicklung des Strompreises so aus, dass das Kraftwerk Ende August oder im September wieder anfahren werde, sagte die kaufmännische Leiterin Kathrin Voelkner. Auch andere Kohlekraftwerke unterbrächen zeitweise ihre Stromerzeugung, eine Pause von vier Monaten sei aber ungewöhnlich lang.

Vor knapp zwei Jahren hatte der expandierende tschechische Stromriese EPH das kommunale Kraftwerk übernommen. Für die rund 110 Beschäftigten hat die Zwangspause keine Auswirkungen, wie die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtete. Sie kommen wie gewohnt zur Arbeit, kümmern sich um die Wartung und gewährleisten, dass das Kraftwerk im Bedarfsfall in kurzer Zeit wieder Strom liefern kann.